ملف عـــــــدالة
تزوير السيارات… مسؤولون في قفص الاتهام
شبكات إجرامية تستغل تواطؤ موظفين وناقلات مسروقة تتجول بوثائق مشبوهة رغم تشدد الدولة عبر التشريعات في حماية الناقلات وتقنين تجولها وفرض معايير خاصة وإجراءات حصرية لتملكها، إلا أن تلك الحماية تخترق من قبل شبكات إجرامية متخصصة في التلاعب بالمساطر وتزوير الوثائق، بل إن بعضها أصبح محترفا لدرجة تركيب سيارات جديدة،أكمل القراءة »
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