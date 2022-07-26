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خاص

السيادة الغذائية… رهانات الاكتفاء الذاتي

منذ 7 دقائق
تقرير برلماني دعا إلى تجويد المخططات الإستراتيجية لتجاوز الأزمات راهن مجلس المستشارين من خلال اختيار موضوع “الأمن الغذائي بالمغرب” موضوعا لمجموعة عمل موضوعاتية، في هذه الظرفية الدقيقة التي يجتازها العالم، على استشراف المستقبل والمساهمة في إيجاد الأجوبة الضرورية لإشكالية الأمن الغذائي. ومكن التقرير من الوقوف على مكامن القصور والاختلال فيأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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