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ملف عـــــــدالة

موظفون زوروا وثائق “الديوانة”

منذ 3 دقائق
جنايات فاس بتت في ملفات توبع فيها جمركيون وموظفون بالنقل سقط موظفون ومسؤولون في الجمارك والنقل والتجهيز، من كراسي المسؤولية وذهبوا إلى زنزانة السجن الباردة لتورطهم في تزوير وثائق سيارات، لتعشير الواردة منها من الخارج. وتوبعوا في ملفات جنائية خاصة قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، البات في ثمانية ملفات توبعأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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