مجتمع
جدل حول النظام الأساسي للتعليم
المتعاقدون رفضوه واجتماعات ماراثونية لإقناع النقابات ما تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تكابد من أجل إقناع أطراف المنظومة التربوية، بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بعد اجتماعات ماراثونية مع النقابات، قصد التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، غير أن التأخر في عملية الإقناع يوسع دائرة الرفض، خاصة أن أطر الأكاديمياتأكمل القراءة »
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