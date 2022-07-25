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حوادث

ضبط مدير في حالة تلبس بالرشوة

منذ دقيقتين
كمين قضائي أوقع بمدير مدرسة لتكوين المبصاريين يمنح دبلومات بدون تكوين أسقط كمين قضائي مدير مؤسسة لتكوين المبصاريين لمكناس في حالة تلبس بتلقي رشوة، مقابل منح دبلوم مبصاري لشخص لم يسبق له أن حصل على تكوين بالمدرسة. وأفادت مصادر من نقابة المبصاريين، أن الشرطة القضائية بمكناس اعتقلت مدير المدرسة المعتمدةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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