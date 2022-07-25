الصباح الثـــــــقافـي
مهرجان “ثويزا” بطنجة
تنظم “مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية” بطنجة، الدورة 16 لمهرجان “ثويزا”، من 28 إلى 31 يوليوز الجاري، بعد توقف دام لسنتين بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا. وأفاد بلاغ للمؤسسة أن هذه الدورة التي تحمل شعار “مازال على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، ستتزامن مع احتفالات المغاربة بعيد العرش ،أكمل القراءة »
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