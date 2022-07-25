fbpx
الصباح الثـــــــقافـي

مهرجان “ثويزا” بطنجة

منذ 6 دقائق
تنظم “مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية” بطنجة، الدورة 16 لمهرجان “ثويزا”، من 28 إلى 31 يوليوز الجاري، بعد توقف دام لسنتين بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا. وأفاد بلاغ للمؤسسة أن هذه الدورة التي تحمل شعار “مازال على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، ستتزامن مع احتفالات المغاربة بعيد العرش ،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.