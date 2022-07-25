حوادث
فرار كاتب الضبط صاحب تسجيل الرباط
تحرير مذكرة بحث في حقه بعد الاستماع إلى المشتكي وفضائح أخرى تلاحقه أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتحرير مذكرة بحث وطنية في حق كاتب ضبط بالمحكمة نفسها، يشتبه في تورطه في فضيحة رشوة، فجرها بائع للخضر والفواكه، بعدما أغلق هاتفه، وغاب عنأكمل القراءة »
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