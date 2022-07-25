الصباح السياسي
هزيمة مدوية لإخوان بنكيران
أحزاب التحالف استعادت مقاعدها بالحسيمة ومكناس ومديونة شكلت الانتخابات الجزئية بالحسيمة ومكناس ومديونة، ضربة موجعة لإخوان بنكيران، إذ كرست تفوق أحزاب التحالف الحكومي، التي استعادت مقاعدها في مختلف الدوائر المطعون في نتائجها في استحقاقات ثامن شتنبر الماضي. ورغم الحملة القوية التي انخرط فيها قادة العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران،أكمل القراءة »
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