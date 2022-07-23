خاص
المحروقات… حقيقة الأسعار
«الصباح» تقدم تفاصيل أسواق المواد الطاقية وطريقة تحديد أثمنة البيع بالتقسيط أعادت الزيادات المتكررة لأسعار المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة، الحديث حول أرباح شركات التوزيع وحقيقة المنافسة داخل السوق ودور الحكومة في مراقبة المتدخلين فيه، خاصة أن رئيسها يعتبر أحد الفاعلين فيها، ما يضفي على النقاشات الدائرة، سيما على وسائط التواصلأكمل القراءة »
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