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تسجيل صوتي يهز استئنافية الرباط
المحكمة قدمت للمشتكي كأس شاي وحلويات وأحالته على الفرقة الوطنية هز تسجيل صوتي جديد الدائرة القضائية للرباط، بعدما استقبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأربعاء الماضي، شقيق مروج للأقراص المهلوسة، موجود رهن الاعتقال، وادعى له أن كاتب ضبط بالمحكمة نفسها، وراء النصب عليه في مبلغ أربعة ملايين، مقابل تخفيض العقوبة الحبسيةأكمل القراءة »
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