وطنية
المغرب يواجه حالة إجهاد مائي
البنك الدولي يحذر من تداعيات شح المياه وصدمات ارتفاع الأسعار حذر البنك الدولي المغرب من تداعيات شح المياه وصدمات أسعار السلع الأولية، مؤكدا أن العاملين حاسمان للنمو والاستقرار الاقتصادي. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المغربي، يعاني آثار موجات الجفاف الشديد، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعارأكمل القراءة »
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