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وطنية

المغرب‭ ‬يواجه‭ ‬حالة‭ ‬إجهاد‭ ‬مائي

منذ 7 دقائق
البنك‭ ‬الدولي‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬وصدمات‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ حذر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬وصدمات‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأولية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬حاسمان‭ ‬للنمو‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وأوضحت‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬حديث،‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي،‭ ‬يعاني‭ ‬آثار‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬الشديد،‭ ‬وتباطؤ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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