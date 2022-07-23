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حوادث

الاتجار في البشر مأساة متواصلة

منذ 3 دقائق
فضيحة بوتيي تؤكد استمرار معاناة النساء في أماكن العمل فتحت واقعة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها جاك بوتيي المدير العام لمجموعة من الشركات الاستثمارية بعاصمة البوغاز، والمعتقل بفرنسا على خلفية متابعته بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، والمشتكى به بالمغرب من قبل نساء ضحايا اعتداءات جنسية تقدمن بشكاوى في مواجهته أمام النيابةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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