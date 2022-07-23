ملف الصباح
مسؤولية الأسرة والمدرسة
“الكوتش” أوبيضار قالت إن عائلات تشجع أطفالها على النفاق دون وعي منها تعتبر الأسرة، الوسط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وهي بالنسبة إليه أهم منظومة في الطفولة الأولى، ثم تأتي المدرسة التي فيها يكتسب بعض المهارات ويطور أخرى، وليكون شخصيته. ومن هذا المنطلق، فإن للأسرة والمدرسة أيضا، دورا أساسيا فيأكمل القراءة »
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