مجتمع
بني مـلال… حـرارة تكتـم الأنفـاس
هروب جماعي نحو الجبل وشلالات عين أسردون لا صوت يعلو على لغة الحرارة ببني ملال، الكل يتنفس هواء ثقيلا مزيجا من الغبار وعسر التنفس بعد أن جثمت سحابة صيف قاتمة حجبت حرارتها نعومة الحياة، ونفذت إلى مضاجع ومساكن السكان الذين ينتظرون الساعات الأولى من الفجر كي ينعموا بنوم هادئ، استعصىأكمل القراءة »
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