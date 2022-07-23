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نبض الشارع

منذ دقيقة واحدة
“اللي خاف نجا” “اللي خاف نجا” من الأمثال المغربية التي اعتدنا منذ الصغر سماعها سواء داخل الأسر أو أثناء الخروج إلى الشارع. ولهذا أصبح الخوف بمثابة ثقافة أو سلوك يشعر به أي شخص قبل أن يقوم بأي خطوة، مادام دائما يستحضر مواقف أو نصائح للآباء أو أشخاص محيطين به بشأنأكمل القراءة »


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