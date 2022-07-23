ملف الصباح
نبض الشارع
“اللي خاف نجا” “اللي خاف نجا” من الأمثال المغربية التي اعتدنا منذ الصغر سماعها سواء داخل الأسر أو أثناء الخروج إلى الشارع. ولهذا أصبح الخوف بمثابة ثقافة أو سلوك يشعر به أي شخص قبل أن يقوم بأي خطوة، مادام دائما يستحضر مواقف أو نصائح للآباء أو أشخاص محيطين به بشأنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا