اذاعة وتلفزيون
مداولة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، غدا (الأحد)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “مداولة”، ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة. وستتطرق حلقة غد من “مداولة” إلى موضوع “الشبيه”، إذ ستتناول بعض تفاصيل محاكمة واقعية جرت أطوارها قبل مدة في إحدى محاكم المملكة. ويعد “مداولة” من البرامج القانونية التثقيفية الاجتماعية، وهوأكمل القراءة »
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