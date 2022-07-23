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الصباح الثـــــــقافـي

صالون القاضي بمكناس

منذ 4 دقائق
ينظم رواق الفنان التشكيلي محمد القاضي، السبت المقبل، دورة جديدة من صالونه الأدبي بحي الزيتون بمكناس. وسيحتضن الصالون سهرة شعرية وفنية متميزة في الشعر الفصيح والزجل والغناء الصوفي، إذ أكد المنظمون أن السهرة ستعرف مشاركة عدد من الأسماء، ويتعلق الأمر بعبدالله الطني والصديق باحجي وعلال الجعدوني ومحمد الضرفاوي وعبد اللطيفأكمل القراءة »


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