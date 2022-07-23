مجتمع
“لبيك” يهدد المغاربة بالعقم
أفادت مصادر مطلعة أن شبكة، أغلبها من “ملتحين”، تمكنت من تهريب كميات كبيرة من منتج أندونيسي يتم ترويجه على أساس أنه علاج فعال لبعض الأمراض، مثل النقرس وآلام الروماتيزم والمفاصل والعمود الفقري وغيرها، وكشفت تحاليل مخبرية أنه يحتوي على مواد كيماوية تصيب بعدة علل، منها العقم. وذكرت المصادر ذاتها أنأكمل القراءة »
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