أخبار 24/24
السطو على الضائعات يورط شرطيا
متهم بالاختلاس وخيانة الأمانة بعد بيعه الأشياء المهملة التي توضع رهن إشارته بولاية أمن البيضاء أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، بالاحتفاظ برجل أمن تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، وتكليف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة،أكمل القراءة »
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