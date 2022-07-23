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الخوف يعيق الإبداع

منذ دقيقة واحدة
3 أسئلة إلى *إسماعيل علوي < من المؤكد أن الخوف هو شعور غريزي وسلوك فطري يحس به الإنسان، مثل الحيوان، وله دور مهم في الحفاظ على الحياة وفي خلق الحافزية، أما الخشية فيكون الخوف بحدة أقل. أما الذعر أو الهلع، فهو حالة من الخوف يكون في الغالب له علاقة بحدثأكمل القراءة »


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