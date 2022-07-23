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ملف الصباح

نفـاق وضعـف شخصيـة

منذ 9 دقائق
Friendship love jealousy adultery polygamy concept. Love triangle. Young woman in relationship with two men.
تجسيد لأمراض استوطنت لاشعور المغاربة ورفع من شأن التفاهة استشرت ظاهرة النفاق الاجتماعي، في المجتمع، ما يعني تظاهر الشخص بالصفات التي ليست من طبيعة شخصيته، إذ يقول ما لا يفعل، أو يفعل ما لا يعتقد به، أو أن لديه معتقدات يؤمن بها أمام العموم، وهو على خلاف ذلك في الحقيقة.أكمل القراءة »


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