مجتمع
المنـزه… متنفـس الربـاط
نهضة عمرانية تمتد على طريق زعير وسكان دواوير غابة “امخينزة” يعانون الأمرين لم يعد للرباط متنفس في السكن، سوى الجماعة الترابية المنزه، التي تلتصق شرقا بالعاصمة الإدارية. بعد محاصرة الرباط شمالا بنهر أبي رقراق، وجنوبا الحزام الأخضر الفاصل مع تمارة، وغربا بحر المحيط الأطلسي، ارتفع ثمن عقار الجماعة سيما الممتدأكمل القراءة »
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