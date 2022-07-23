الأولى
اغتصاب جماعي لمغربيات بإسبانيا
طالب المدعي العام الإسباني بإدانة أحد المشرفين على ضيعات فلاحية بالسجن 100 سنة، لتورطه في الاعتداء الجنسي على عاملات مغربيات في وضعية غير قانونية. وأفادت المصادر أن محاكمة المشرف على الضيعة، الذي يحمل جنسية مزدوجة، انطلقت بعد فتح السلطات الأمنية تحقيقات حول تورطه في اغتصاب عشرات المغربيات والاعتداء عليهن جنسيا،أكمل القراءة »
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