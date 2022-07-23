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الصناديق تكذب العفاريت

منذ 5 دقائق
الانتخابات الجزئية تجدد الثقة في الأحرار وتسقط كتائب الحرب الافتراضية وتكرس نهاية بنكيران أرجعت الانتخابات الجزئية، المنظمة أول أمس (الخميس)، في الحسيمة ومكناس ومديونة، عقارب الساعة الحزبية إلى التوقيت السياسي الحقيقي، ونطقت الصناديق بحقيقة مفادها أن الحرب الافتراضية على أخنوش بعيدة كل البعد عن صوت الناخبين الذي تطابق تماما معأكمل القراءة »


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