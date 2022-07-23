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ورطة بسبب لاعبي العقود المنتهية

منذ 5 دقائق
العقد النموذجي وقانون المنافسات يعتبرانهم غير مؤهلين والتأمين يتبرأ منهمكشفت معطيات حصلت عليها «الصباح»، أن ملف إشراك اللاعبين المنتهية عقودهم يثير جدلا قانونيا، خصوصا في ما يتعلق بالتأمين وقانونية مشاركة اللاعب في مباريات كأس العرش، أو أي منافسة أخرى غير البطولة الوطنية. ويعفي نصان قانونيان اللاعبين المنتهية عقودهم في 30أكمل القراءة »


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