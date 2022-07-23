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افتتاحية

درس 21 يوليوز

منذ 7 دقائق
لا تصنع الانتخابات التشريعية الجزئية (في أغلب الحالات) فارقا، ولا تحمل أثرا على خارطة الأغلبية والمعارضة، لكنها تعتبر اختبارا سياسيا ضروريا لتقييم نجاعة المسارات، وصلابة المواقف ورجاحة البرامج والتدابير والإجراءات ونجاعة آليات التنفيذ. لذلك، تعطي نتائج الانتخابات بدوائر الحسيمة ومكناس ومديونة (التي حافظت فيها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرةأكمل القراءة »


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