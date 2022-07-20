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الصباح الـتـربـوي

450 خريجا

منذ 9 دقائق
شهدت جامعة محمد السادس للعلوم الصحية تخرج أول فوج لدكاترة الطب، إضافة إلى الخريحين من كلية العلوم والتقنيات الصحية ومن المدرسة العليا للهندسة الطبية الحيوية، ومن المدرسة الدولية للصحة العمومية. وبلغ مجموع طلبة الجامعة الذين حصلوا على شهاداتهم للسنة الجامعية 2020-2021 أزيد من 450 طالبا. ولهذه المناسبة، نظمت إدارة الجامعة،أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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