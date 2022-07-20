اذاعة وتلفزيون
ناديـم تنضـم لـ”عايشـة”
شرعت في تصوير مشاهده في مسلسل جديد من إخراج داني تخوض المغنية ماريا ناديم، تجربة جديدة في مجال التمثيل، إذ شرعت قبل أيام في تصوير مشاهدها في مسلسل جديد، من إخراج يوسف داني، فيما السيناريو من توقيع فاتن اليوسفي. وتجسد ناديم، حسب المعلومات المتوفرة أحد الأدوار الرئيسية، علما أن المسلسلأكمل القراءة »
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