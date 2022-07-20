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اذاعة وتلفزيون

الجريني وموعد الزفاف

منذ 7 دقائق
أكد الفنان عبد الفتاح الجريني في تصريحاته لإحدى وسائل الإعلام المصرية أنه قرر دخول قفص الزوجية، الأمر الذي شكل مفاجأة لجمهوره، الذي تفاعل مع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في تصريح الجريني قوله إنه يعيش حاليا قصة حب مع فتاة مغربية، وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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