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بيكهام على “نتفليكس”
ينضم ديفيد بيكهام لنجوم “نتفليكس” بمسلسل وثائقي عن حياته بـ 20 مليون دولار. وأعلنت مواقع متخصصة في منصات البث الرقمي أن نجم كرة القدم العالمي، وعميد منتخب إنجلترا لكرة القدم الأسبق ديفيد بيكهام، يستعد لتصوير مسلسل وثائقي عن مسيرته الرياضية. ونشر ديفيد بيكهام عبر حسابه على “أنستغرام” تدوينة كشف فيهاأكمل القراءة »
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