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أســــــرة

 الاكتئاب علامة السكتة الدماغية

منذ 10 دقائق
كشفت العديد من الأبحاث السابقة، دخول الكثيرين في حالة اكتئاب بعد السكتة الدماغية، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى أن الاكتئاب غالبا ما يحدث أولا، وقد يكون علامة تحذير على احتمال حدوث هذا النوع من السكتات. وجاء في تقارير إعلامية، أن مؤلفة الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “علم الأعصاب”أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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