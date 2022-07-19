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الصباح الفني

‭”‬الدولة‭” ‬تقتني‭ ‬106‭ ‬لوحات‭ ‬تشكيلية

منذ 7 دقائق
دعم مشاريع الفنون التشكيلية (أرشيف
الوزارة‭ ‬دعمت‭ ‬16‭ ‬مشروعا‭ ‬وأعلنت‭ ‬لائحة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المنح قررت‭ ‬لجنة‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬والبصرية‭ ‬دعم‭ ‬16‭ ‬مشروعا‭ ‬واقتناء‭ ‬106‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و462‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬خلال‭ ‬2022‭.‬ وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭أكمل القراءة »


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