الصباح الفني
”الدولة” تقتني 106 لوحات تشكيلية
الوزارة دعمت 16 مشروعا وأعلنت لائحة المستفيدين من المنح قررت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الفنون التشكيلية والبصرية دعم 16 مشروعا واقتناء 106 أعمال فنية بمبلغ قدره 3 ملايين و462 ألف درهم، في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال 2022. وذكرت الوزارة على موقعها الإلكترونيأكمل القراءة »
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