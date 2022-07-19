وطنية
محطات وقود تطفئ لوحات الأسعار
حماية المستهلك أدانت السلوك ووصفته بالجشع وطالبت بتدخل أجهزة الردع عمدت بعض محطات الوقود، منذ السبت الماضي، موعد تطبيق تخفيض درهم واحد عن سعر اللتر من المحروقات، إلى إطفاء اللوحة الكهربائية الخاصة بإشهار الأسعار، وطبقت أثمنتها بمزاجية، وفي ضرب تام للقرار المشترك، الصادر في يونيو 2018، الملزم لأصحاب محطات بيعأكمل القراءة »
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