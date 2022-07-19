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وطنية

محطات‭ ‬وقود‭ ‬تطفئ‭ ‬لوحات‭ ‬الأسعار

منذ 18 دقيقة
حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬أدانت‭ ‬السلوك‭ ‬ووصفته‭ ‬بالجشع‭ ‬وطالبت‭ ‬بتدخل‭ ‬أجهزة‭ ‬الردع عمدت‭ ‬بعض‭ ‬محطات‭ ‬الوقود،‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬موعد‭ ‬تطبيق‭ ‬تخفيض‭ ‬درهم‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬سعر‭ ‬اللتر‭ ‬من‭ ‬المحروقات،‭ ‬إلى‭ ‬إطفاء‭ ‬اللوحة‭ ‬الكهربائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بإشهار‭ ‬الأسعار،‭ ‬وطبقت‭ ‬أثمنتها‭ ‬بمزاجية،‭ ‬وفي‭ ‬ضرب‭ ‬تام‭ ‬للقرار‭ ‬المشترك،‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2018،‭ ‬الملزم‭ ‬لأصحاب‭ ‬محطات‭ ‬بيع‭أكمل القراءة »


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