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وطنية

الدولة‭ ‬تغنم‭ ‬285‭ ‬مليارا‭ ‬من‭ ‬غلاء‭ ‬المحروقات

منذ 3 دقائق
ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬الضريبية‭   (‬أرشيف‭)‬
موارد‭ ‬ضريبية‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬والقيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬1400‭ ‬مليار تحولت‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬مهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬لتحصيل‭ ‬موارد‭ ‬ضريبية‭ ‬إضافية‭. ‬ومكن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬إنعاش‭ ‬موارد‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الواردات،‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬نهاية‭أكمل القراءة »


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