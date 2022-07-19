وطنية
الدولة تغنم 285 مليارا من غلاء المحروقات
موارد ضريبية إضافية في ستة أشهر والقيمة الإجمالية ترتفع إلى 1400 مليار تحولت الزيادة في الأسعار إلى مصدر مهم بالنسبة إلى خزينة الدولة لتحصيل موارد ضريبية إضافية. ومكن ارتفاع أسعار عدد من المواد في الأسواق الدولية من إنعاش موارد الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، التي وصلت إلى غاية نهايةأكمل القراءة »
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