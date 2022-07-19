الصباح الفني
يسار و”ولد الناس” بأكادير
يضرب الفكاهي يسار لمغاري موعدا لجمهوره يوم سادس غشت المقبل لتقديم عرض جديد من عمله الفكاهي “ولد الناس”، بسينما ريالطو بأكادير. ويأتي تقديم العرض في إطار استكمال لمغاري جولته الفنية للعرض، الذي حظي بنجاح كبير، كما أن كثيرا من عروضه تعرف نفاد التذاكر بمجرد طرحها للبيع. وسبق أن نظم لمغاريأكمل القراءة »
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