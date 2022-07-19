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الصباح الفني

يسار‭ ‬و‭”‬ولد‭ ‬الناس‭” ‬بأكادير

منذ 8 دقائق
يضرب‭ ‬الفكاهي‭ ‬يسار‭ ‬لمغاري‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬غشت‭ ‬المقبل‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬الفكاهي‭ “‬ولد‭ ‬الناس‭”‬،‭ ‬بسينما‭ ‬ريالطو‭ ‬بأكادير‭.‬ ويأتي‭ ‬تقديم‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استكمال‭ ‬لمغاري‭ ‬جولته‭ ‬الفنية‭ ‬للعرض،‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬عروضه‭ ‬تعرف‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬بمجرد‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭.‬ وسبق‭ ‬أن‭ ‬نظم‭ ‬لمغاري‭أكمل القراءة »


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