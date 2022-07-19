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الصباح الفني

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منذ 7 دقائق
أمريكية‭ ‬تفوز‭ ‬باليانصيب‭ ‬مرتين فازت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ميريلاند‭ ‬الأمريكية‭ ‬بجائزتي‭ ‬يانصيب‭ ‬بالرقم‭ ‬نفسه‭ ‬خلال‭ ‬شهرين،‭ ‬لتحصد‭ ‬62‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ “‬يو‭ ‬بي‭ ‬آي‭” ‬الإخباري‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬فازت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بجائزة‭ ‬يانصيب‭ ‬قدرها‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬مماثلة،‭ ‬وبالقدر‭ ‬نفسه‭ (‬31‭أكمل القراءة »


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