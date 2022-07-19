الصباح الفني
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أمريكية تفوز باليانصيب مرتين فازت امرأة من ولاية ميريلاند الأمريكية بجائزتي يانصيب بالرقم نفسه خلال شهرين، لتحصد 62 ألف دولار على دفعتين. وذكر موقع “يو بي آي” الإخباري أن المرأة البالغة من العمر (51 عاما) فازت، أخيرا، بجائزة يانصيب قدرها 31 ألف دولار، بعدما فازت بجائزة مماثلة، وبالقدر نفسه (31أكمل القراءة »
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