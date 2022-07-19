وطنية
معدل النمو لن يتجاوز 1 في المائة
توقع بنك المغرب، إثر الاجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن يتباطأ أداء الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، إذ لن يتجاوز معدل النمو المنتظر 1 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال 2023. وسجلت اللجنة، بعد تحليل وضعية النظام المالي في ظل التطورات الاقتصاديةأكمل القراءة »
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