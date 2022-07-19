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وطنية

معدل‭ ‬النمو‭ ‬لن‭ ‬يتجاوز‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المائة

منذ 3 دقائق
توقع‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬إثر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬الشمولية،‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬يتجاوز‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬المنتظر‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬2023‭.‬ وسجلت‭ ‬اللجنة،‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬وضعية‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭أكمل القراءة »


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