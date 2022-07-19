وطنية
التقدم والاشتراكية يحذر من الانتكاسة
حذر التقدم والاشتراكية من انتكاسة ديمقراطية، مؤكدا أن النتائج الاجتماعية التي أفضت إليها السياسات العمومية المنتهجة مسؤولة، إلى حد بعيد، عما آلت إليه أوضاع السياسة والممارسة الديمقراطية. وأكد عبد الرحيم بنصر،عضو المكتب السياسي، أن ما قطعته البلاد من أشواط في مسيرة التقدم والديمقراطية، وما حققته من مكتسبات في الحريات والحقوق،أكمل القراءة »
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