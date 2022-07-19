الرياضة
جدل بسبب فواتير الرجاء
البدراوي كشف اشتراكات شخصية في ذمة النادي واتفق مع لقجع حول الأكاديمية أثار تصريح لعزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، حول فواتير اشتراكات هواتف لفائدة أشخاص بعينهم، تتم تأديتها من قبل إدارة الفريق الأخضر، جدلا كبيرا، ومطالب بمحاسبة المسؤولين. وعبر البدراوي عن غضبه من هذه الامتيازات، إذ يجهز محاضر في الموضوعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا