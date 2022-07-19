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الرياضة

جدل بسبب فواتير الرجاء

منذ 10 دقائق
البدراوي كشف اشتراكات شخصية في ذمة النادي واتفق مع لقجع حول الأكاديمية أثار تصريح لعزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، حول فواتير اشتراكات هواتف لفائدة أشخاص بعينهم، تتم تأديتها من قبل إدارة الفريق الأخضر، جدلا كبيرا، ومطالب بمحاسبة المسؤولين. وعبر البدراوي عن غضبه من هذه الامتيازات، إذ يجهز محاضر في الموضوعأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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