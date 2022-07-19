مجتمع
70 في المائة من التلاميذ يعانون “فقر التعلم”
تقرير دولي قال إن ثلثي المتعلمين في سن الـ 10 لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه أوضح تقرير دولي حديث، صادر عن مؤسسة البنك الدولي، أن حالة فقر التعلم ارتفعت بشكل واضح في السنتين الأخيرتين، نتيجة إغلاق المدارس في فترة الحجر الصحي، الأمر الذي أدى إلى تراكم في ضعف مهاراتأكمل القراءة »
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