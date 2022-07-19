حوادث
مصرع سائق بجماعة أجدور
لقي سائق دراجة نارية مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير، وقعت السبت الماضي، داخل تراب الجماعة القروية أجدور بإقليم اليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن هذه الحادثة وقعت بين دراجتين ناريتين ذهب ضحيتها شخص يبلغ من العمر 61 سنة كان يسوق دراجته النارية، التي اصطدت بدراجة أخرىأكمل القراءة »
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