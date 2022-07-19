مجتمع
رفع تعويضات موظفي أملاك الدولة
عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أخيرا، لقاء تفاوضيا مع مدير أملاك الدولة بحضور رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون العامة. وخلص الاجتماع التفاوضي بين الطرفين، إلى الاتفاق على مأسسة الحوار المديري وتقنينه. كما التزم مسؤولو المديرية باحترام الحريات النقابية بمصالح مديرية أملاك الدولة مركزيا وجهويا، ومنحأكمل القراءة »
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