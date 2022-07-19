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“القارات الخمس” في مهرجان المسرح الجامعي

منذ دقيقتين
ينظم بالبيضاء تحت شعار “إعادة إحياء المسرح” ويخصص أنشطة متنوعة للطلبة تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، الدورة 34 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي ، في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 يوليوز الجاري، تحت شعار “إعادة إحياء المسرح”. وسيعرف المهرجان مشاركة دولية من عدة دول من كل القارات،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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