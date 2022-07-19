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مجتمع

“باي باي” مراكز تحاقن الدم

منذ 5 دقائق
وكالة للدم ومشتقاته تتجاوز أعطاب الحكامة والمعيقات المسطرية وتعزز المخزون الوطني بعد أيام، ستصبح مراكز تحاقن الدم، المشار إليها في قانون يعود إلى 1995 ومحين في 2005، جزءا من الماضي، بعد الموافقة الملكية على إحداث وكالة للدم ومشتقاته، بمواصفات وآليات جديدة، تقطع أعطاب الحكامة والمعيقات الإدارية التي عرقلت مشروع الوصولأكمل القراءة »


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