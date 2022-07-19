مجتمع
“باي باي” مراكز تحاقن الدم
وكالة للدم ومشتقاته تتجاوز أعطاب الحكامة والمعيقات المسطرية وتعزز المخزون الوطني بعد أيام، ستصبح مراكز تحاقن الدم، المشار إليها في قانون يعود إلى 1995 ومحين في 2005، جزءا من الماضي، بعد الموافقة الملكية على إحداث وكالة للدم ومشتقاته، بمواصفات وآليات جديدة، تقطع أعطاب الحكامة والمعيقات الإدارية التي عرقلت مشروع الوصولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا