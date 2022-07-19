ملف عـــــــدالة
عصابـات بنـون النسـوة
فتيات ضمن شبكات إجرامية بعضهن زعيمات وأخريات مساهمات لم تعد الجريمة مقتصرة على الرجال من المنفذين الماديين لها، بل دخلت المرأة مضمار الجنوح العلني، ليتم ضبطها في شبكات للنصب والاتجار بالمخدرات، أو اعتراض السبيل للسرقة، والتخطيط للهجوم على المنازل والقتل وغيرها من مختلف الأنشطة التي يجرمها القانون. قضايا وملفات لجرائمأكمل القراءة »
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