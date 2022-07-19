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“الجريمة المؤنثة” تكتسح مكناس
نسوة يعتمد عليهن في استدراج الضحايا سواء بطرق تقليدية أو عبر الأنترنت لم تعد المرأة في المجتمع المغربي تتساوى مع الرجل في الحقوق والوظائف فقط، بل تعدى الأمر إلى مساواتها له في ارتكاب الجرائم أيضا، إذ شهدت العديد من المدن المغربية في الفترة الأخيرة تنامي جرائم ارتكبتها أياد ناعمة، إذأكمل القراءة »
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