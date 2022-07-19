fbpx
ملف عـــــــدالة

“الجريمة المؤنثة” تكتسح مكناس

منذ 5 دقائق
نسوة يعتمد عليهن في استدراج الضحايا سواء بطرق تقليدية أو عبر الأنترنت لم تعد المرأة في المجتمع المغربي تتساوى مع الرجل في الحقوق والوظائف فقط، بل تعدى الأمر إلى مساواتها له في ارتكاب الجرائم أيضا، إذ شهدت العديد من المدن المغربية في الفترة الأخيرة تنامي جرائم ارتكبتها أياد ناعمة، إذأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock