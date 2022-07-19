ملف عـــــــدالة
جنس “أومبورتي”
من الوقائع الإجرامية التي تكشف دخول النسوة عالم العصابات الإجرامية سواء بتزعمها أو العمل لحسابها، واقعة هزت الجديدة لخطورتها، بعدما أطاحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بعاصمة دكالة، بامرأة كانت تتزعم شبكة للدعارة الجنسية في فيلات راقية لمنتجع سيدي بوزيد، وهي الشبكة التي طورت خدماتها المحظورة، لتشمل “الجنس أومبورتي”، وهو جنسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا