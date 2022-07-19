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مجتمع

“بيريز” على “نتفليكس”

منذ 5 دقائق
أنتجت شركة “نتفليكس” فيلما وثائقيا عن حياة الرئيس الإسرائيلي الأسبق، شمعون بيريز، تحت عنوان “لا تتوقف عن الحلم، حياة وإرث شمعون بيريز”. ويأتي الفيلم بعد ست سنوات من وفاة بيريز، ويرويه الممثل الأمريكي جورج كلوني. وتتخلل العمل مقابلات شخصية مع أفراد عائلة بيريز وأصدقائه المقربين، إلى جانب قائمة طويلة منأكمل القراءة »


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