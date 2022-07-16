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ملف الصباح

‭”‬الحبة‭ ‬والبارود‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬القايد‭”‬

منذ دقيقتين
تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اختلالات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬المالية‭ ‬للمواسم‭ ‬.  ‭(‬أرشيف‭)‬
الشعار‭ ‬الخالد‭ ‬لرؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬حولوا‭ ‬مواسم‭ ‬‮«‬العيوط‭ ‬والمكاحل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ريع‭ ‬إضافي أول‭ ‬ما‭ ‬يسأل‭ ‬عنه‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬ترابية‭ ‬أثناء‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانيات،‭ ‬هو‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بتنظيم‭ ‬المواسم،‭ ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬يساءلون‭ ‬عليه،‭ ‬هي‭ ‬الأموال‭ ‬الباهظة‭ ‬التي‭ ‬تتبخر‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬السنوية،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬طلقة‭ ‬بارود‭ ‬وحبة‭ ‬آتيتين‭ ‬من‭ “‬دار‭ ‬القائد‭”.‬ فبين‭أكمل القراءة »


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