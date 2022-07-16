ملف الصباح
”الحبة والبارود من دار القايد”
الشعار الخالد لرؤساء جماعات حولوا مواسم «العيوط والمكاحل» إلى ريع إضافي أول ما يسأل عنه رؤساء جماعات ترابية أثناء إعداد الميزانيات، هو الفصل الخاص بتنظيم المواسم، وآخر ما يساءلون عليه، هي الأموال الباهظة التي تتبخر في سماء هذه التظاهرات السنوية، مع كل طلقة بارود وحبة آتيتين من “دار القائد”. فبينأكمل القراءة »
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