الرياضة
كونتي معجب بسون
لم يخف الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، إعجابه الكبير بلاعبه الكوري الجنوبي مين سون، خلال وصول الفريق لسيول، في أولى جولات الإعداد للموسم الجديد. وقال كونتي إنه كان يحث لاعبيه الموسم الماضي، على إعطاء الكرة لسون خلال المباريات، من أجل مساعدته على الفوز بلقب الهداف في الدوري الإنجليزي، وهو ماأكمل القراءة »
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